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Российские дипломаты отреагировали на решение парламента Швейцарии о передаче активов РФ Украине

Российский МИД заявил протест послу Швейцарии

1:05
Экономика

Посол Швейцарии Кристину Марти Ланг была вызвана в МИД России. Ей был заявлен решительный протест в связи с решением парламента Швейцарии о передаче замороженных российских активов Украине.

Российский МИД заявил протест послу Швейцарии
Фото: commons.wikimedia.org by sailko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На прошлой неделе парламент Швейцарии большинством голосов принял решение о передаче замороженных российских активов на сумму 8,5 млрд.$ Украине. Передача средств преподносится как выплата "репараций" Россией Украине за "незаконное вторжение". Таким образом, Швейцария является первой западной страной, которая разработала и приступила к реализации правового механизма передачи замороженных финансовых активов России Украине. Евросоюз и США пока не приступили к передаче замороженных активов РФ Украине. В России обещали принять зеркальные меры. Кроме того, финансисты на Западе опасаются, что подобный прецедент может дискредитировать западные финансовые обязательства.

Швейцарская финансовая система уже точно не будет казаться "тихой гаванью" для вывода капитала.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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