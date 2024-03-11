Исключать такой исход нельзя: эксперт назвал факторы, способные обвалить российскую валюту до уровня 200 рублей за доллар

Аналитик Трифонов рассказал, из-за чего курс доллара может подняться до 200 рублей

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитик Анатолий Трифонов высказал мнение, что обвал российской валюты до уровня 200 рублей за доллар является крайне маловероятным сценарием развития событий. Однако полностью исключить такой исход нельзя, отметил специалист.

Фото: yenizaman. az/posts/quotmoody39squot-ve-quotfitchquot-rusiyanin-reytinqlerini-endirib-2022-03-03-103428

При совпадении некоторых неблагоприятных обстоятельств ситуация может достичь этой точки, пояснил Трифонов.

В частности, эксперт в беседе с "Банки.ру" указал на возможные причины такого сценария, среди которых обвал мировых цен на нефть или резкое ужесточение санкций.

В целом, ситуация на финансовых рынках остается под наблюдением специалистов, и прогнозировать долгосрочные тенденции в данной сфере остается сложной задачей.