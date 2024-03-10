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"Сберегательное поведение": в России стали выдавать меньше кредиток, лимиты по ним снижаются

ОКБ: выдача кредиток в РФ сокращается

1:23
Экономика

Объединённое кредитное бюро (ОКБ) сообщает, что в январе объёмы выдачи банками кредитных карт сократились на 22% к аналогичному периоду прошлого года.

ОКБ: выдача кредиток в РФ сокращается
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic is licensed under public domain

По данным ОКБ, которые приводит "Коммерсантъ", в январе в РФ было выдано 1,99 миллиона кредиток, их общий лимит составил почти 203 миллиарда рублей. Объёмы выдачи кредитных карт по сравнению с декабрём упали сразу на 37%, а если сравнивать с январём 2023-го — выдача сократилась на 22%. Эксперты считают, что в сегодняшней экономической ситуации россияне предпочитают не тратить, а сохранять сберегательное поведение. Но февральские показатели свидетельствуют, что темпы падения спроса на кредитки начали замедляться.

Высокая ключевая ставка ЦБ РФ тянет за собой стоимость банковских займов. Полная стоимость кредита (ПСК) составляет сегодня в среднем 30% годовых. Ставки по кредитным картам колеблются в широком диапазоне с нижней границей в районе 9%, при этом ПСК начинается от 12%.

Уровень закредитованность населения активно регулирует Банк России. ЦБ установил новые лимиты для банков на первое полугодие, согласно которым гражданам с высокой долговой нагрузкой сложнее получить кредит.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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