Осторожный риск: во что вкладывают деньги женщины-инвесторы

Составлен портрет типичной женщины-инвестора в России

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

За пять лет в России стало в три раза больше женщин-инвесторов, их доля на рынке выросла с 14% до 42% с 2019 по 2023 год.

Фото: creativecommons.org by vad_0807 is licensed under is licensed under CC BY-SA 2.0

Как пишет РБК со ссылкой на "Тинькофф инвестиции, женщина-инвестор в России сравнительно молода, её усреднённые возраст составляет 35 лет, у неё есть высшее образование, она является наёмным работником. Выбирая, куда вложить свои деньги, она предпочитает умеренный риск, хотя доля тех, кто готов вкладываться в высокорисковые активы, также растёт.

Чаще всего женщины предпочитают инвестировать в секторы с невысокой, но надёжной доходность, в том числе в энергетику, IT, энергетический комплекс и потребительские товары. Большинство из них проживает в Сибири и Южном федеральном округе, причём половина — в 16 городах, ни один из которых не относится к категории миллионников.

На сегодняшний день число инвесторов, зарегистрированных на Московской фондовой бирже, превышает 30,7 миллиона, исторический пик их активности пришёлся на февраль нынешнего года — торговали на Мосбирже в этом месяце около 4,1 инвесторов, большинство из них предпочли вкладывать средства в долговые инструменты.