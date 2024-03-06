В США рассказали, почему стоило бы прислушаться к словам Путина о долларе

Von Greyerz: Западу стоило бы послушать Путина, когда он говорит об упадке доллара

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Западная пресса активно критикует президента России Владимира Путина, подвергая сомнению его высказывания. Недавно он вызвал новую волну негодования в США своим комментарием о ситуации с американским государственным долгом.

Фото: commons.wikimedia.org by Creator:Michael Marcovici is licensed under Commons, the free media repository

Однако Западу стоит внимательнее отнестись к словам Путина, потому что он во многом прав, отмечает американское издание Von Greyerz.

Во время разговора с журналистом Такером Карлсоном президент России поинтересовался, почему США тратят миллиарды на поддержку своих клиентских режимов, в то время как само государство имеет огромные долги в размере 33 трлн долларов (фактически уже 34 трлн).

Путин отметил, что при этом американское правительство практически не прекращает печатать новые доллары, что свидетельствует о бесконечной эмиссии, говорится в материале (перевод сайта АБН24).

Президент России также сделал несколько хитрых и потенциально пророческих замечаний о медленном упадке нефтедоллара, говорится в материале.

И отмечается, что американский госдолг превышает 120 процентов от ВВП США, что является действительно является серьёзной проблемой.

Фактически, американская экономика росла за последние годы благодаря накоплению новых долгов. Однако это не настоящий рост, так как рано или поздно придется расплачиваться с кредитами, что при размере долга будет сложно.

США оказались в ловушке, где им придётся бороться с инфляцией и обесцениванием доллара, чтобы погасить долги.

И как отмечается в материале Von Greyerz, Путин прав, предупреждая о фатальном долговом кризисе. Который может привести к проблемам для Федеральной резервной системы, а следовательно, для доллара и экономики США.