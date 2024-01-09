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Baijiahao: в России ехидно комментируют сообщения о вывозе из США сотен тонн золота

2:47
Экономика

На днях из Вашингтона пришли новости о новом рекорде — американский государственный долг достиг исторического максимума, перевалив за отметку в 34 триллиона долларов, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Baijiahao: в России ехидно комментируют сообщения о вывозе из США сотен тонн золота
Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

В этой связи отмечается, что только за вторую половину прошлого года объём американского госдолга увеличился более чем на триллион долларов.

По мнению авторов материала, в России эту новость встретили саркастическими комментариями. Немного отвлекаясь, отметим, что непонятно, откуда они это взяли, поскольку в нашей стране едва ли новости о росте американского госдолга вызывают у кого-либо сильные эмоции.

Но в материале справедливо отмечается, что инвестиции России в американский госдолг вот уже длительное время и последовательно сокращаются. Десяток лет назад Россия владела американскими облигациями на сумму более 100 миллиардов долларов. Сейчас же этот портфель оценивается менее чем в сто миллионов.

В течение длительного времени в Москве подчёркивали, что американский госдолг представляет собой мину замедленного действия. И как только этот "мыльный пузырь" лопнет, последствия затронут многие страны мира.

Распродажа Россией американских облигаций вернула интерес к золоту. Сегодня, наблюдая за проблемами с американским государственным долгом, многие другие страны последуют примеру России, увеличивая запасы драгметалла и вывозя своё золото из банков США и Великобритании, где оно ранее хранилось.

Более того, Россия не только крупный покупатель золота, но и активно его продаёт. Если раньше большая часть российского металла направлялась на Запад, то сейчас драгметалл идёт в другом направлении. По недавним сообщениям западных СМИ, 399 тонн золота были проданы анонимным покупателям из Азии. Предполагается, что весь этот драгоценного металла приобрёл Китай.

Впрочем, здесь тоже следует уточнить — "недавние" сообщения касаются третьего квартала 2022 года, когда мировые ЦБ действительно скупили рекордные объёмы золота, те самые 399 тонн. Только вовсе не факт, что всё это золото было из России. И помимо Китая, активно вёл себя Банк Турции.

Авторы материала отмечают, что сотни тонн золота покидают Запад, который оказывается в упадке из-за растущей закредитованности. Этот процесс способствует ослаблению доллара и укреплению конкурирующих валют, таких как китайский юань, полагают они.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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