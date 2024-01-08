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Олег Артюков

У России появился необычный, но серьёзный козырь в борьбе с долларом

Экономика

Успехи в развитии сельского хозяйства позволили России стать одним из ведущих игроков на мировом аграрном рынке. В частности, наша страна сейчас является одним из лидеров по экспорту пшеницы.

У России появился необычный, но серьёзный козырь в борьбе с долларом
Фото: openverse by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0

И продажа зерна — это не просто один из источников доходов, но и элемент геополитической стратегии России, говорится в материале, опубликованном в итальянском издании ShipMag.

В качестве примера приводятся поставки российского зерна в Пакистан. В это государство в 2023 году экспорт пшеницы из России достиг почти 1,4 миллиона тонн. В 2022 году объём поставок составлял 294 тысячи тонн.

Это стало ярким свидетельством не только увеличения объёмов производства, но и глубокого влияния России на мировой рынок зерна, отмечается в материале.

В ноябре прошлого года российская пшеница впервые была оплачена в валюте Объединённых Арабских Эмиратов (дирхамах), а не в американских долларах. Этот шаг подчёркивает стремление России к диверсификации валютных операций и сокращению зависимости от доллара.

Не только пшеница стала объектом процесса дедолларизации. Ранее в сентябре произошла первая поставка российской нефти, которая была оплачена в китайских юанях. А уголь уже давно продавался за дирхамы.

Расчёты за поставки продуктов питания, химикатов, удобрений также теперь идут в этих валютах. Это стратегическое устремление направлено на сокращение зависимости от США и их валюты, подчёркивает итальянское издание.

Значительный успех достигнут в сотрудничестве России с Китаем, торговый оборот в 2023 году вырос на треть, превысив 200 миллиардов долларов. Более 90% этих транзакций было осуществлено в национальных валютах — рублях и юанях, что укрепляет автономию обеих стран от американского доллара.

Стоит заметить, что на Западе политики, чиновники и пресса часто приписывают России желание использовать поставки продовольствия в политических целях.

Например, глава Евросовета Шарль Мишель на саммите G20 в Индии в прошлом году раскритиковал инициативу России, Турции и Катара по поставкам одного миллиона тонн российского зерна в нуждающиеся страны Африки.

Он назвал её "цинизмом и неуважением" по отношению к африканским странам. При этом в самом Евросоюзе ни тогда, ни позднее не объявляли о каких-либо схожих инициативах.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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