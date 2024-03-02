"По-женски": глава ВТБ Костин дал прогноз по снижению ключевой ставки

Руководитель ВТБ Андрей Костин заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что ключевая ставка ЦБ РФ будет "по-женски" снижаться к концу 2024 года.
По словам Костина, следует ожидать снижения ключевой ставки Банка России, вслед за которой могут понизиться и ставки по потребительским и ипотечным кредитам. Но на резкое снижение, отметил он, не стоит рассчитывать.
"Мы прогнозируем к концу года порядка 13%. Со второго полугодия ставка точно должна пойти потихоньку вниз, но аккуратно, по-женски будет снижаться", — сказал глава ВТБ.
Напомним, что ключевая ставка Центробанка определяет минимальную стоимость денег в стране. Она позволяет Банку России держать под контролем курс отечественной валюты влиять на экономику страны. Фактически — это минимальный процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Ставка напрямую влияет на стоимость кредитов для юридических лиц и населения — чем она выше, тем менее выгодные условия кредитования предлагают банки. При этом, как правило, растут ставки по вкладам.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.