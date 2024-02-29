"Человек рискует переплатой": экономист рассказала, что должно насторожить при открытии вкладов под высокие проценты

Скрытые условия могут скрываться за привлекательными ставками по вкладам, предупреждает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова. Она обращает внимание граждан на необходимость быть бдительными при оформлении таких финансовых продуктов.
В настоящее время хранение денег на вкладах становится всё более привлекательным. Под различные условия, в зависимости от банка, суммы и срока депозита, годовая доходность может достигать 15-16%. Тем не менее, эксперт отмечает, что высокие ставки иногда могут обернуться для клиента дополнительными расходами.
По мнению Тарасовой, бывают ситуации, когда клиент обращается в банк с целью открыть депозитный счёт, а ему предлагают оформить также карту рассрочки для получения повышенного процента.
"Не каждому нужна карта рассрочки. Она может привести к лишним тратам, вызванным желанием получить мгновенную выгоду. Часто условия рассрочки остаются незамеченными, в то время как в договоре могут быть прописаны дополнительные услуги, за которые будут списываться деньги. Это сложный банковский продукт, и соглашаясь на его оформление без реальной необходимости, клиент рискует переплатить", — пояснила Тарасова журналисту издания "Подмосковье сегодня".
Экономист также отметила, что это подтверждается многочисленными негативными отзывами россиян на специализированных интернет-платформах, где собираются отзывы о работе банков.
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