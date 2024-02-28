Срыв поставок: корейские танкеры для проекта "Арктик СПГ 2" задерживаются из-за угрозы санкций

Корея задерживает сдачу трех танкеров для проекта "Арктик СПГ 2"

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Корея задерживает сдачу трех танкеров для проекта "Арктик СПГ 2", заказанных японской корпорацией Mitsui OSK Lines. Причина задержки связана с недостатком рабочей силы на верфи Hanwha Ocean, где ведется строительство.

Фото: Creativecommons by Frans Berkelaar is licensed under by Frans Berkelaar is licensed under CC BY-SA 2.0

Хотя корейские суда для проекта "Арктик СПГ 2" пока не подверглись санкциям, их передача для российского проекта находится под угрозой из-за возможных рестрикций. Изначально суда заказывались для "Совкомфлота", но контракт был перенесен на другого судовладельца. Тем не менее, из-за санкций вряд ли "Арктик СПГ 2" сможет фрахтовать эти танкеры. Об этом сообщает oilcapital.ru.

Существует вариант продажи танкеров оператору проекта, однако возможны сложности из-за санкций. В результате возникает острая проблема с отгрузкой товара с "Арктик СПГ 2", несмотря на то, что завод начал выпуск СПГ еще в декабре.