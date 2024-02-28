Срыв поставок: корейские танкеры для проекта "Арктик СПГ 2" задерживаются из-за угрозы санкций

Корея задерживает сдачу трех танкеров для проекта "Арктик СПГ 2", заказанных японской корпорацией Mitsui OSK Lines. Причина задержки связана с недостатком рабочей силы на верфи Hanwha Ocean, где ведется строительство.
Хотя корейские суда для проекта "Арктик СПГ 2" пока не подверглись санкциям, их передача для российского проекта находится под угрозой из-за возможных рестрикций. Изначально суда заказывались для "Совкомфлота", но контракт был перенесен на другого судовладельца. Тем не менее, из-за санкций вряд ли "Арктик СПГ 2" сможет фрахтовать эти танкеры. Об этом сообщает oilcapital.ru.
Существует вариант продажи танкеров оператору проекта, однако возможны сложности из-за санкций. В результате возникает острая проблема с отгрузкой товара с "Арктик СПГ 2", несмотря на то, что завод начал выпуск СПГ еще в декабре.
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