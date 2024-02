Срыв поставок: корейские танкеры для проекта "Арктик СПГ 2" задерживаются из-за угрозы санкций

Корея задерживает сдачу трех танкеров для проекта "Арктик СПГ 2", заказанных японской корпорацией Mitsui OSK Lines. Причина задержки связана с недостатком рабочей силы на верфи Hanwha Ocean, где ведется строительство.

Фото: Creativecommons by Frans Berkelaar is licensed under by Frans Berkelaar is licensed under CC BY-SA 2.0