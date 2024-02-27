Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин объяснил, почему в России возникла нехватка рабочих рук

Депутат Госдумы Говырин: кадровый голод в РФ возник из-за импортозамещения и демографической ямы

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России возникла нехватка людей на рабочем рынке. По мнению Алексея Говырина, это связанно с тем, что объем производства резко увеличился после ухода с российских рынков зарубежных компаний и возросла потребность в оружии и стали для нужд СВО. Также в возникновении нехватки рабочей силы Алексей Говырин относит демографический кризис в стране.

Фото: flickr.com by Loozrboy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для того чтобы решить эту проблему, власти оказывают поддержку некоторым направлениям отраслей. Например, отменили выплату НДС предприятиям общепита.

Ранее Владимир Путин заявлял, что российскому рабочему рынку не хватает почти 2,5 миллиона человек, особенно в промышленном и строительном секторе экономики, где готовы нанимать рабочих тысячами.