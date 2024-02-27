Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин объяснил, почему в России возникла нехватка рабочих рук

В России возникла нехватка людей на рабочем рынке. По мнению Алексея Говырина, это связанно с тем, что объем производства резко увеличился после ухода с российских рынков зарубежных компаний и возросла потребность в оружии и стали для нужд СВО. Также в возникновении нехватки рабочей силы Алексей Говырин относит демографический кризис в стране.
Для того чтобы решить эту проблему, власти оказывают поддержку некоторым направлениям отраслей. Например, отменили выплату НДС предприятиям общепита.
Ранее Владимир Путин заявлял, что российскому рабочему рынку не хватает почти 2,5 миллиона человек, особенно в промышленном и строительном секторе экономики, где готовы нанимать рабочих тысячами.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.