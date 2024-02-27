Аудитор Трунова: Счетная палата видит потенциал для экономии бюджета в синхронизации трат по госпрограммам

Счетная палата РФ выступила за синхронизацию государственных программ по благоустройству и ЖКХ

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Счетная палата видит экономию в синхронизации расходов на строительство жилья, благоустройство и ЖКХ. Аудитор Наталья Трунова назвала проблемой десинхронизацию в рамках федеральных проектов. Она считает, что для эффективной реализации всех средств, можно укрупнить бюджет и повысить самостоятельность регионов.

Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Есть примеры, когда у нас сначала делаются проекты городской среды, потом регион или муниципалитет получают деньги на развитие коммунальной инфраструктуры, ну и, соответственно, жители субъектов видят, как только что сделанный проект вновь вскрывается", — сказала она в ходе заседания общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ России.

Аудитор отмечает, что в целом на строительные программы идет 900 миллиардов рублей из разных госпрограмм. Субъекты РФ участвуют во многих федеральных проектах — до 12 межбюджетных трансфертов. Укрупнение субсидий и увеличение самостоятельности субъектов в реализации госполитики при условии соблюдения заданных министерством показателей приведет к значительной экономии средств.

Возможно, тогда потеряет актуальность известная примета о том, что если где-то положили асфальт, значит скоро там будут прокладывать трубы.