Россияне стали больше интересоваться книгами со вторичного рынка. За прошедший год к продажам изданий с рук обратилось более 50% граждан

В России вырос оборот книг на вторичном рынке. Согласно статистическим данным сервиса "Авито" — покупать книги "с рук", в сравнении с 2022 годом, стали на 50% чаще. Аналитики сервиса "Авито" отметили, что особенно такая высокая тенденция роста наметилась за прошедший 2023 год.

Фото: unsplash.com by @elifrancis is licensed under Creative Commons CC0