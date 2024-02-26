Россияне стали больше интересоваться книгами со вторичного рынка. За прошедший год к продажам изданий с рук обратилось более 50% граждан

В 2023 году россияне стали чаще покупать книги "с рук"

В России вырос оборот книг на вторичном рынке. Согласно статистическим данным сервиса "Авито" — покупать книги "с рук", в сравнении с 2022 годом, стали на 50% чаще. Аналитики сервиса "Авито" отметили, что особенно такая высокая тенденция роста наметилась за прошедший 2023 год.

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Сообщается, что средний ценник активно раскупаемых поддержанных книг составил — одну тысячу рублей. В лидерах продаж оказались издания из цикла "Гарри Поттер", романы Стивена Кинга. Эксперты связывают интерес к данным изданиям с заявлениями их авторов — в 2022 году они заявили, что их произведения в РФ издаваться не будут. Специалисты сервиса "Авито" также выделили, что популярностью на "вторичном" рынке книг пользуются — мировая классика, японские комиксы, фэнтези и нон-фикшен.

Экспертами отмечается, что сервисы подобные "Авито", люди выбирают из-за удобства получения товаров и более приемлемых цен. Хотя в подобных сервисах есть и свои риски, например, можно получить ту же книгу в ненадлежащем виде.