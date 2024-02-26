Россия не будет безучастно наблюдать за тем, как западные страны, по сути, крадут её деньги, заверил глава Минфина

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Силуанов пообещал Западу симметричный ответ на изъятие российских активов

0:54
Экономика » Финансы

Министр финансов России Антон Силуанов пообещал симметричный ответ на изъятие российских активов за рубежом. Слова представителя кабмина передаёт РИА "Новости".

Силуанов пообещал Западу симметричный ответ на изъятие российских активов
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Силуанов уточнил, что Москва сама заморозила иностранных активов не меньше, чем её западные партнёры. Поэтому сейчас российская сторона наблюдает за действиями Европы и США, и в случае изъятия своих активов ответит симметрично.

По мнению Силуанова, некоторые страны, увидев ответ России, начали делать выводы. Например, Китай стал меньше участвовать в американских бумагах.

Кроме того, глава Минфина назвал подорванной надёжность доллара и евро.

Напомним, на прошлой неделе международные банки потребовали от Лондона прописать чёткие правовые принципы перед возможным изъятием активов РФ. Об этом сообщала "Правда.ру" в своём материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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