Банкиры попросили британские власти подумать о проблемах из-за российских активов

Банкиры предупредили власти Британии о проблемах из-за активов России

2:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Представители международных банков обратились к британскому правительству с просьбой установить чёткие правовые принципы перед возможной конфискацией российских активов, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Фото: flickr.com by Graeme Maclean is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Неназванные представители финансовой индустрии настаивают на том, чтобы конфискация любых активов происходила на законных основаниях в соответствии с международным правом.

Некоторые банкиры и юристы Великобритании предупредили правительство о том, что конфискация активов может подорвать репутацию Лондона как международного финансового центра, а также поставить под сомнение верховенство права в Соединённом королевстве.

Банки считают приоритетным обеспечение определённой формы юридической защиты или компенсации в случае подачи Россией исков против финансовых учреждений, которые будут участвовать в процессе конфискации российских активов.

В пятницу газета Politico со ссылкой на свои источники сообщила, что лидеры стран Группы семи на данный момент не планируют объявлять о мерах по использованию замороженных российских активов для помощи Украине.

Дело в том, что в странах Евросоюза эта идея не пользуется однозначной поддержкой. Как заявил один из дипломатов ЕС, вопрос об использовании активов сложен, и его рассмотрение находится на "предварительной стадии".

В Евросоюзе опасаются, что конфискация российских активов будет иметь негативные финансовые и юридические последствия. Именно в странах ЕС находится большая часть замороженных активов России.

В том числе порядка 191 миллиардов евро на счетах депозитария Euroclear, расположенного в Бельгии.

На днях глава депозитария Лив Мостри в интервью британскому изданию Financial Times выразила недовольство по поводу предложения использовать замороженные активы российского Центробанка для финансирования восстановления Украины. По её словам, такие действия являются непрямой конфискацией.

"Использование активов, которые не принадлежат вам, в качестве залога, очень близко к непрямой конфискации или приверженности к будущей конфискации, что может оказать на рынки точно такое же влияние, как прямая конфискация", — заявила она.

Стоит отметить, что данным западной прессы, США и Великобритания настаивают на конфискации российских активов. Объясняют эту настойчивость тем, что в этих странах заморожено не столь уж много средств. А стало быть, проблем у Вашингтона и Лондона в случае конфискации будет куда меньше.

Хотя, судя по обращению банкиров, не настолько меньше, чтобы они не начали выступать с обращениями на этот счёт.