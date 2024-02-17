Россия стала третьим крупнейшим поставщиком газа в Турцию по итогам прошлого года

По итогам 2023 года Россия увеличила экспорт газа в Турцию, став третьим крупнейшим поставщиком, опередив Казахстан.
Объем поставок превысил 348 миллионов долларов.
В прошлом году в Турцию газ поставлялся из 21 страны, однако в пятерку лидеров попали лишь Алжир, США, Россия, Казахстан и Нигерия, обеспечив 99,78% всего импорта в 2,21 миллиарда долларов.
Россия, сместив Казахстан с третьего места, повысила экспорт газа втрое, достигнув 629 тысяч тонн на сумму более 348 миллионов долларов.
Ранее стало известно, что в 2023 году Россия продолжала поставки углеводородов, не попадающих под санкции, в страны Евросоюза на сумму более 29 миллиардов евро.
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