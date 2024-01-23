В Китае рассказали, почему нужно следовать примеру России

Sohu: Россия всё правильно сделала с инвестициями в госдолг США, Китаю надо брать пример

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

В начале текущего года государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 34 триллиона долларов.

Фото: Creativecommons by by wuestenigel is licensed under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Что стало ещё одним поводом порассуждать, будут ли Соединённые Штаты в состоянии обслуживать свои долги. Причём уже в ближайшем будущем.

Не обошли стороной эту тему и авторы материала, опубликованного на китайской интернет-платформе Sohu. Которые вновь решили привести в пример Россию, которая практически полностью избавилась от казначейских облигаций США.

В Китае вообще очень много про это пишут. Хотя понятно, почему — КНР вложила в американские ценные бумаги около 800 миллиардов долларов.

Согласно статистике Министерства финансов США, в ноябре прошлого года инвестиции России в казначейские облигации США снизились до 28 миллионов долларов.

Это яркий контраст с суммой более чем в сто миллиардов долларов, которые были вложены Россией в американский госдолг всего несколько лет назад, когда она была одним из крупнейших иностранных держателей казначейских облигаций США.

Однако с того времени Россия распродала практически все свои американские активы. Что, учитывая ситуацию в мире, оказалось правильным решением, отмечается в материале Sohu.

И в Китае всё чаще обсуждают возможность последовать примеру России и избавиться от казначейских облигаций США.

"Было бы не лишним, если бы Китай прекратил удерживать свои деньги в американских облигациях", — полагают авторы материала, опубликованного на интернет-платформе Sohu.