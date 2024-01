В Китае рассказали, почему нужно следовать примеру России

В начале текущего года государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 34 триллиона долларов.

Фото: Creativecommons by by wuestenigel is licensed under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0