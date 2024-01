В России в три раза вырос спрос на сотрудников-подростков

Представитель сервиса HeadHunter проинформировал о том, что по итогам 2023 года в нашей стране количество доступных для лиц подросткового возраста вакансий увеличилось почти в три раза и превысило 42 тысячи. Это почти в три раза больше, чем годом ранее, когда таких позиций было 14 500.

