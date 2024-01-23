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В России в три раза вырос спрос на сотрудников-подростков

HH: спрос на россиян подросткового возраста у работодателей в РФ вырос почти в три раза

1:22
Экономика

Представитель сервиса HeadHunter проинформировал о том, что по итогам 2023 года в нашей стране количество доступных для лиц подросткового возраста вакансий увеличилось почти в три раза и превысило 42 тысячи.  Это почти в три раза больше, чем годом ранее, когда таких позиций было 14 500. 

HH: спрос на россиян подросткового возраста у работодателей в РФ вырос почти в три раза
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Stolbovsky is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

По информации сервиса, чаще всего подростков приглашают работать курьерами, промоутерами, продавцами и кассирами. Несовершеннолетним также доступна работа в сфере административного и обслуживающего персонала, но если есть соответствующая договоренность между учебным заведением и организацией. Работодатели больше сотрудничают с учреждениями среднего профессионального образования и набирают молодежь там. 

Тренд на активный найм несовершеннолетних подтвердил Superjob, Ozon, «Ашан», «Вкусно – и точка». 

Напомним, в соответствии с трудовым законодательством России, работать можно с 14 лет. Для трудоустройства несовершеннолетнего требуется письменное согласие его родителей или законных представителей. Работодатель обязан соблюдать определенные ограничения по рабочему времени и отдыху. Также в соответствии с нормами законодательства России, подросткам запрещено работать по ночам, например, в ночных клубах или в ночных магазинах. 

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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