Топ-10 самых подорожавших в 2023 году товаров

Росстат: в 2023 году больше всего подорожали яйца

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2023 году больше всего подорожали яйца, сообщило в пятницу РИА Новости, изучившее данные Росстата.

Фото: Getty Images by sergeyryzhov

Топ-10 самых подорожавших товаров:

яйца — на 61,4%, помидоры — на 51,1%, груши — на 48,3%, виноград — на 48,2%, бананы — на 46,9%, чеснок — на 46,4%, газовое моторное топливо — на 41,2%, поездка в Белоруссию — на 37,6%, фуромесид — на 34,2%, апельсины.

На четверть всех товаров, за стоимостью которых следит Росстат, рост цен обогнал инфляцию. Она, по официальным данным, составила 7,4% в прошлом году. А в этом должна замедлиться: Банк России прогнозирует уровень инфляции 4-4,5%, а Минэкономразвития — 4,5%.