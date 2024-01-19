Топ-10 самых подорожавших в 2023 году товаров

В 2023 году больше всего подорожали яйца, сообщило в пятницу РИА Новости, изучившее данные Росстата.
Топ-10 самых подорожавших товаров:
На четверть всех товаров, за стоимостью которых следит Росстат, рост цен обогнал инфляцию. Она, по официальным данным, составила 7,4% в прошлом году. А в этом должна замедлиться: Банк России прогнозирует уровень инфляции 4-4,5%, а Минэкономразвития — 4,5%.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.