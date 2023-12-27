Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продюсер Иншаков объяснил, почему стал инициатором иска к Ивлеевой
Что такое альгинатная маска и почему ее стоит попробовать
Данный мод возвращает локации в RDR 2 из первой части
Анжелика Крылова о распаде дуэта Ангелопол—Ушакова: пары не было, о чём говорить?
Российская армия получит новую смертельную РСЗО "Возрождение"
Новые утечки: в Rockstar проводилась работа по GTA Tokyo
Оригинальная запеканка из картофеля и брюссельской капусты
Киркорова убрали с постера комедии "Иван Васильевич меняет все"
Названы пять вещей, которые нельзя оставлять в машине в мороз

Силуанов об инициаторах санкций против российских алмазов: говорят "мы потерпим" — пускай терпят

1:12
Экономика

Министр финансов РФ Антон Силуанов уверен, что экспорт алмазов из России будет продолжен, несмотря на ограничения, которые вводят страны Запада.

Силуанов об инициаторах санкций против российских алмазов: говорят "мы потерпим" — пускай терпят
Фото: openverse by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.

"Поэтому все те ограничения, которые вводят (западные страны), они же не только на нас действуют, а и на тех, кто ввёл, тоже. <…> Они говорят "мы будем терпеть ради своих каких-то принципов" ну пускай терпят, если хотят, народ наверное долго терпеть не будет. Экспорт алмазов продолжится, да", — цитирует министра ТАСС.

Антон Силуанов ранее уже отмечал, что санкции в отношении российских алмазов, которые были включены в 12-й пакет санкций Евросоюза, не принесут европейскому сообществу пользы. Доля Россия на алмазном рынке существенна, спрос на алмазы из нашей страны есть, отмечал министр.

Страны Группы семи объявили об ограничениях на импорт добытых или обработанных в России алмазов с 1 января 2024 года.

Отрицательно на эти намерения отреагировали в Индии, предприятия которой в большом количестве закупают алмазы в России.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой

Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.

Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой
Перемены в статусе: Анастасия Ивлеева уходит с поста амбассадора МТС
Перемены в статусе: Анастасия Ивлеева уходит с поста амбассадора МТС
Киркорова, посетившего вечеринку Ивлеевой, решили убрать из шоу "Маска"
Захотелось вкусного десерта: сделайте за пять минут торт со сметаной и фруктами без выпечки
С замороженными деньгами надо попрощаться, никто России их не вернёт Дмитрий Плотников Райские места Крыма и Кавказа всегда были предметом наживы Сергей Лебедев Британия ответит за БДК "Новочеркасск" своим миноносцем Diamond Любовь Степушова
Не ведитесь на моду: Натяжные потолки противопоказаны в этих 3 случаях
Виктория Дайнеко рассказала, как соседи отравляют ей жизнь и дочери
Настя Ивлеева в соцсети восстановила антивоенные посты
Настя Ивлеева в соцсети восстановила антивоенные посты
Последние материалы
Продюсер Иншаков объяснил, почему стал инициатором иска к Ивлеевой
Что такое альгинатная маска и почему ее стоит попробовать
Данный мод возвращает локации в RDR 2 из первой части
Анжелика Крылова о распаде дуэта Ангелопол—Ушакова: пары не было, о чём говорить?
Российская армия получит новую смертельную РСЗО "Возрождение"
Новые утечки: в Rockstar проводилась работа по GTA Tokyo
Оригинальная запеканка из картофеля и брюссельской капусты
Киркорова убрали с постера комедии "Иван Васильевич меняет все"
Названы пять вещей, которые нельзя оставлять в машине в мороз
Силуанов об инициаторах санкций против российских алмазов: говорят "мы потерпим" — пускай терпят
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников