Силуанов об инициаторах санкций против российских алмазов: говорят "мы потерпим" — пускай терпят

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр финансов РФ Антон Силуанов уверен, что экспорт алмазов из России будет продолжен, несмотря на ограничения, которые вводят страны Запада.

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"Поэтому все те ограничения, которые вводят (западные страны), они же не только на нас действуют, а и на тех, кто ввёл, тоже. <…> Они говорят "мы будем терпеть ради своих каких-то принципов" ну пускай терпят, если хотят, народ наверное долго терпеть не будет. Экспорт алмазов продолжится, да", — цитирует министра ТАСС.

Антон Силуанов ранее уже отмечал, что санкции в отношении российских алмазов, которые были включены в 12-й пакет санкций Евросоюза, не принесут европейскому сообществу пользы. Доля Россия на алмазном рынке существенна, спрос на алмазы из нашей страны есть, отмечал министр.

Страны Группы семи объявили об ограничениях на импорт добытых или обработанных в России алмазов с 1 января 2024 года.

Отрицательно на эти намерения отреагировали в Индии, предприятия которой в большом количестве закупают алмазы в России.