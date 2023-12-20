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Антон Куликов

Индия потребовала от G7 не трогать российские алмазы

2:25
Экономика

Индия обратилась к государствами Группы семи (G7) с требованием отложить введение запрета на российские алмазы, поскольку неясны правила их отслеживания.

Индия потребовала от G7 не трогать российские алмазы
Фото: openverse by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.

"Сроки введения ограничений на непрямой импорт из России в течение трёх-четырёх месяцев нецелесообразны, поскольку правила отслеживания происхождения драгоценных камней неясны", — заявил один из источников агентства Reuters.

Индия также возражает по поводу нового механизма проверки и сертификации необработанных алмазов. Он может потребовать обмена данными об индийских предприятиях, некоторые из которых могут быть конфиденциальными, отметил другой источник.

Западные государства уже довольно длительное время заявляют о намерениях ввести запрет на импорт российских алмазов. Недавно было объявлено, что таковой последует с 1 января 2024 года, напоминает ТАСС.

Согласно этому заявлению, G7 также введет поэтапный запрет на импорт российских алмазов из третьих стран, а к 1 сентября создаст "надёжный механизм проверки и сертификации" необработанных алмазов.

Новый пакет санкций Евросоюза также включает запрет импорта ювелирных алмазов из России.

Между тем, Индия является одним из мировых лидеров в ювелирной отрасли. В этой стране в ней заняты более миллиона человек. И значительные объёмы алмазов индийские компании приобретают в России.

Стоит отметить ещё один интересный комментарий — генеральный директор компании De Beers Эл Кук в интервью Financial Times заявил, что отличить российский бриллиант от какого-либо другого на таможне практически невозможно.

"При всём желании обычный сотрудник таможни не сможет, взглянув на один бриллиант и другой, сказать: "Этот — российский"", — сказал Эл Кук.

Возвращаясь к возражениям Индии стоит заметить, что сложно предполагать, что это государство сможет хотя бы приостановить планы Группы семи в отношении российских алмазов.

Комментировали эти планы и действия западных правительств индийские чиновники неоднократно, требуя соблюдения интересов своей страны. Однако если они и получили какие-то заверения на сей счёт, то публично о них не сообщалось.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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