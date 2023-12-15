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Baijiahao: шутка Путина про Китай вызвала негодование на Западе

1:46
Мир

Лидеры стран Группы семи на недавнем онлайн-саммите ещё раз высказались за то, чтобы привлечь Китай к давлению на Россию, говорится в материале, размещённом на интернет-платформе Baijiahao.

Baijiahao: шутка Путина про Китай вызвала негодование на Западе
Фото: CENTRE FOR STRATEGIC PLANNING

Отмечается, что представители западных государств связались с китайскими властями и потребовали от них снижения уровня сотрудничества с Россией.

США и Евросоюз и ранее предпринимали такие попытки, однако сейчас уровень давления резко возрос.

Однако реакция России на информацию об усиливающемся давлении западных государств на Китай удивляет, говорится в материале. Выглядит так, будто в Москве совершенно не переживают по поводу того, что Китай может отвернуться от РФ.

Китайские авторы отмечают, что незадолго до саммита Группы семи президент России пошутил про Китай и его отношения с Западом. Он прокомментировал заявления, будто Россия находится в полной зависимости от КНР. И в западных странах так в этом уверены, что не замечают главного.

"Когда я слышу, что "вот, вы попадёте в зависимость от Китая"… А вы? Не попадёте? Вы уже давно попали. Понимаете, в чём дело? Попали давно уже. И ничего", — сказал президент России.

Реакция западных стран на высказывание Путина была довольно острой. В прессе попытались опровергнуть слова президента РФ, заявляя, что США и EC ни от кого не зависят, отмечается в материале.

Судя по всему, они действительно в это верят, раз лидеры Группы семи пытаются давить на Китай и требуют от него отказаться от России, считают китайские эксперты.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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