Набиуллина объяснила завышенную продуктовую инфляцию в России

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инфляция в России могла бы быть меньше по итогам года при более решительных действиях Центробанка, считает его председатель Эльвира Набиуллина.

Фото: Банк России

В гигантском интервью РБК, вышедшем в понедельник, она констатировала рост инфляционного давления. "И сейчас действительно темп роста цен достаточно высокий, сильно выше нашей цели по инфляции", — посетовала глава регулятора.

"И да, оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше", — признала она.

Набиуллина призвала не связывать напрямую резкое подорожание яиц с инфляцией. Когда цены растут на всё, то один, то другой товар "выстреливает" из-за повышения спроса. Так было и в 2021 году, когда такие скачки пугали потребителей, напомнила она.

ЦБ надеется обуздать инфляцию, несмотря на то, что этому мешает низкая безработица и тому подобные "факторы, которые с нами вдолгую", заверила руководительница главного финансового учреждения страны.