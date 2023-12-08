"Зарплатная гонка" в России пришла к финишу

2:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рост реальных зарплат в России замедлился. Эксперты объяснили РБК, чем и почему завершилась "зарплатная гонка".

Фото: hr-portal.info

Ещё недавно ситуация на рынке труда была весьма оптимистичной для работников. Безработица упала до исторического минимума 2,9%, и возникший, как следствие, кадровый голод вынуждал работодателей повышать зарплаты.

В августе оплата труда выросла на 15,1% в годовом исчислении, что означает рост реальных доходов — за вычетом инфляции — на 9,5%.

В сентябре рост замедлился до 13,6% (7,2% в реальном выражении), и в дальнейшем, по прогнозам Минэкономразвития, он будет примерно на уровне инфляции.

Работодатели расщедрились не по доброте душевной, а вынужденно: проще переманить соискателя длинным рублём, чем самостоятельно готовить высококвалифицированного специалиста, объясняют эксперты.

Однако такая стратегия (hand hunting — "охота за руками") не может продолжаться бесконечно. "Предприятия не могут до бесконечности повышать зарплаты", — считает профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Елена Варшавская.

По её мнению, уже достигнут потолок увеличения вознаграждений.

"Безусловно, пик роста зарплат мы прошли", — согласен профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Дальнейшему раздуванию фонда оплаты труда препятствует повышение ключевой ставки ЦБ и связанное с ней удорожание кредитов. "Всегда существовала взаимосвязь между динамикой роста заработной платы и стоимости кредитов", — напоминает профессор.

У работодателей всё меньше ресурсов для повышения зарплат, добавляет член генерального совета "Деловой России" Юрий Шилов: "Кроме ключевой ставки вырос курс валют, подорожала логистика, параллельный импорт включает две-три наценки — всё это поглощает прибыль".

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала, что избыточный рост зарплат может навредить экономике страны.