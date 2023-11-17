Повышение ключевой ставки ЦБ: причины и последствия

5:53 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы Банки

Эльвира Набиуллина 29 октября отпраздновала свой 60-й день рождения. Но мы не будем зацикливаться на событиях из её личной жизни, а взглянем на деятельность ЦБ РФ.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Прям ко дню рождения председателя Банк России вновь повысил ключевую ставку — с 13 до 15% годовых. Это вызвало некоторый шок среди аналитиков и множество вопросов, т. к. все ожидали повышения, только до 14%. Данный шаг как бы нам намекает, что прогнозы по инфляции в следующем квартале будут не совсем радужные.

Несмотря на то, что ЦБ в рамках реализации своих прав обязан пересматривать и корректировать КС 8 раз в год, это уже четвертое подряд повышение с июля, то есть за четыре месяца четыре раза. Такая поспешность в изменении решения по ключевой ставке может ничего не значить, все-таки регулирование ключевой ставки — это инструмент регулирования экономики. Но задуматься стоит и вот над чем.

Первое

Ключевая ставка — это минимальный размер процента, под который коммерческие банки могут взять деньги у Центробанка. Под меньший процент бизнесу и обывателям банки давать кредиты не будут, так как не выгодно.

Повышение приведет, в свою очередь, к удорожанию кредитов, в результате чего бизнес и граждане постепенно перестанут кредитоваться. А покупательная способность населения будет падать. А это будет тормозить экономику.

Председатель объясняет это следующим образом:

"Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России…", "Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования…"

Второе

В 2015 году Банк России определил целью денежно-кредитной политики снижение годовой инфляции до 4% и поддержание ее вблизи этого уровня в дальнейшем. На в данный момент ЦБ ухудшил прогноз по инфляции до 7-7,5% по итогам 2023 года вместо ожидавшихся ранее 6-7%. Вот только из-за влияния санкционной политики Запада и перестройки хозяйственного сектора государства экономика еще не в полной мере восстановилась.

Хотя та же Набиуллина ещё летом утверждала:

"Сейчас наша экономика уже очень близка к тому, чтобы вернуться к уровню экономической активности, которая была в конце 2021 года. Мы говорим: "Восстановиться до своего потенциала", — (цитата ТАСС).

Но в 2021 году годовая инфляция, на минуточку, превысила 8%. Тут мы видим: инфляция растёт, а регулирование экономики при помощи изменения ключевой ставки не очень-то и помогает.

Здесь роль играет своевременность, а не оперативное реагирование.

Необходимо выработать жёсткую политику регулирования, при этом замедлить или полностью исключить обнищание населения. Например, путем частичного или полного субсидирования некоторых наиболее уязвимых категорий граждан. К примеру: сейчас очень часто поднимается демографический вопрос? Женщины не хотят рожать. Но как заводить детей, если экономика не стабильна? Нет уверенности, что завтра, с такой инфляцией, не произойдёт удорожание продуктов питания, лекарственных средств и товаров первой необходимости. Про приобретение жилья я вообще молчу. При всем изобилии предоставленных возможностей снижения, при покупке квартиры в ипотеку, процентной ставки, для большинства населения эти инструменты остаются не привлекательными и мало доступными.

Третье

В России явно прослеживается дефицит кадров. По опросам ЦБ, около двух третей компаний, испытывают нехватку специалистов. С одной стороны, это связано с явно завышенными требованиями к персоналу, а с другой — с оттоком кадров как в теневой сектор экономики или в сектор "работа на себя", так и утечка кадров за рубеж.

По приблизительным подсчётам экспертов, объем теневой экономики России только в 2018 году превысил 20 трлн рублей, что составило порядка 20% ВВП страны. Вдумайтесь — 1/5 от ВВП страны. А это упущенные налоги, сокрытая прибыль и серьезный риск отмывания денежных средств, что в свою очередь приводит к росту экономических преступлений и мошеннических схем. И хотя, по данным ЦБ, в 2022 году произошёл некоторый спад примерно в пределах 10% подозрительных операций, все же теневой сектор остаётся привлекательным для большого количества граждан России. Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2022 года, как и в аналогичный период предыдущего года, формировался в строительном секторе (40%), торговле (27%) и секторе услуг (21%).

Набиуллина комментирует это следующим образом:

"Чтобы удержать или привлечь персонал, компании повышают зарплаты, после чего неизбежно вновь повышают цены, чтобы компенсировать расходы на повышение зарплат. Из-за того, что растущий спрос невозможно сразу удовлетворить расширением производства, он не ведет к увеличению потребления, а лишь выливается в рост цен. Чтобы не допустить раскручивания инфляционной спирали, нам нужно поддерживать более высокие ставки в экономике".

И опять все упирается в ключевую ставку. Вот только экономика — это немного сложнее, чем просто манипуляция со ставками.

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