Экономист назвал причину роста цен на куриные яйца: подорожание мяса переключило спрос

Экономист, руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников в разговоре с Pravda.Ru объяснил причину резкого подорожания куриных яиц в российских магазинах.

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Экономист считает, что рост цены на куриные яйца — это закономерная ценовая реакция на подорожание других товаров, других видов продовольствия, прежде всего белковой пищи.

"До этого у нас было достаточно серьёзное подорожание мяса, началось оно с подорожания индейки. Оставалось куриное мясо и куриные яйца, как наиболее доступные для малообеспеченных граждан продукты. И это, естественно, переключило спрос, который резко вырос", — сказал Масленников.

Экономист напомнил, что в условиях резкого роста спроса, естественно, цены неизбежно растут вверх, потому что изменился баланс предложения и спроса, но предложений при этом не прибавилось.

Для того, чтобы насытить текущий спрос на куриные яйца, нужно увеличивать предложение не меньше чем на 5%, а лучше и больше, уверен экономист. Однако в силу объективных причин сделать это быстро не получится, добавил он.

Жители разных российских регионов в последнее время жалуются на резкое подорожание куриных яиц, цена которых в некоторых регионах достигает 150 рублей и выше.