В одной из торговых точек Нижнего Новгорода покупателям предлагают отдать 300 рублей за десяток куриных яиц. Уточняется, что речь идёт о Канавинском рынке в Нижнем Новгороде.
Как пишет Telegram-канал "Нижний Новгород Без цензуры", в конце ноября нижегородцы жаловались, что стоимость куриных яиц резко повысилась, достигнув порядка 90 рублей. В отдельных магазинах можно было найти этот продукт по 190 рублей за десяток.
Однако сегодняшняя цена в 300 рублей за десять куриных яиц оставила нижегородских покупателей в полной растерянности.
На днях аналогичные жалобы были зафиксированы в Калининградской области. Жители сообщили губернатору, что вынуждены покупать яйца по 134 рублей за десяток, что делает этот продукт "дороже, чем колбаса".
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