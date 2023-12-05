На нижегородском рынке покупателям предлагаются куриные яйца по 300 рублей за десяток

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В одной из торговых точек Нижнего Новгорода покупателям предлагают отдать 300 рублей за десяток куриных яиц. Уточняется, что речь идёт о Канавинском рынке в Нижнем Новгороде.

Фото: openverse by James Bowe is licensed under CC BY 2.0

Как пишет Telegram-канал "Нижний Новгород Без цензуры", в конце ноября нижегородцы жаловались, что стоимость куриных яиц резко повысилась, достигнув порядка 90 рублей. В отдельных магазинах можно было найти этот продукт по 190 рублей за десяток.

Однако сегодняшняя цена в 300 рублей за десять куриных яиц оставила нижегородских покупателей в полной растерянности.

На днях аналогичные жалобы были зафиксированы в Калининградской области. Жители сообщили губернатору, что вынуждены покупать яйца по 134 рублей за десяток, что делает этот продукт "дороже, чем колбаса".