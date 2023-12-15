Как и ожидалось, в пятницу, 15 декабря, Центральный банк повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт.
На заключительном в 2023 году плановом заседании совета директоров ЦБ было принято ожидаемое решение о повышение ключевой ставки с 15 до 16% годовых.
Это повышение стало пятым подряд в политике ужесточения денежно-кредитной политики, которую проводит регулятор на фоне растущей инфляции.
Как уточнили в Центробанке, жесткие денежно-кредитные меры в экономике России необходимы для возвращения инфляции к ранее поставленным показателям 22024 года цели следующего года и дальнейшей стабилизации обстановки.
"Повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий", — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ,
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".