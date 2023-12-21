Ученые РАН назвали "ловушку большой страны" причиной стойкости России к санкциям

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия успешно избежала значительного экономического ущерба от международных санкций, преодолев эффект "ловушки большой страны".

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

В статье главы Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей ФГБУН Института экономики РАН Дарьи Ушкаловой отмечается, что ограничения поставок привели к росту цен, компенсируя снижение объемов поставок.

Исследование также указывает на обратный эффект простых ограничений, приводящих к увеличению мировых цен и экспортных доходов. Евросоюз скорректировал санкции, стремясь сократить не только поставки, но и доходы, особенно в контексте нефтяного и газового секторов.

Хотя "ловушка большой страны" продолжает облегчать противодействие международным ограничениям, ее влияние уменьшается. Российский экспорт сократился на 29,5%, и Ушкалова предлагает расширять рынки сбыта и логистические возможности, акцентируя внимание на транспортной инфраструктуре восточного направления.

Эксперты также отмечают "лазейку в нефтепереработке", которая помогла справиться с санкциями. Индия увеличила закупки российской нефти на 134%, перерабатывая ее и поставляя в ЕС, сообщает РБК.

Кремль признал угрозу обвала экономики после введения санкций, но подчеркнул успешную адаптацию и утверждает, что санкционный потенциал Запада фактически исчерпан.