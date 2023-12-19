Хорватский депутат Вилибор Синчич: новые антироссийские санкции навредят ЕС

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Всё новые пакеты антироссийских санкций ведут Евросоюз к деиндустриализации, заявил депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

Фото: РИА Новости by Владимир Сергеев

Как подчеркнул евродепутат, пропаганда политиков Евросоюза пытается убедить людей, что санкции против России, в том числе и 12-й пакет, не коснуться стран союза. Однако на деле, экономики ряда государств уже погружаются в стагнацию.

"Некоторые крупные европейские экономики оказались в стагнации и начали отставать. И в ближайшее время нельзя ожидать иной тенденции", — рассказал европарламентарий "Известиям".

Вилибор Синчич подчеркнул, что такое положение дел стало результатом "нелогичных" шагов европейских чиновников. На фоне необдуманных действий, новые пакеты антироссийских санкций ведут Евросоюз к деиндустриализации стран. Кроме прочего, серьёзно пострадает конкурентоспособность.