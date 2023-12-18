Правительственная комиссия одобрила законопроект, по которому в России будет введен строгий лимит на переводы денежных средств без открытия банковского счета.
По новым правилам без открытия банковского счета граждане РФ смогут перевести только сто тысяч рублей за одну операцию, сообщает РБК.
В случае, если необходимо перевести большую сумму, то плательщику необходимо пройти полную идентификацию личности.
По мнению Минфина, которое выступило одним из инициаторов новых правил, эти меры помогут уменьшить объемы вывода капитала из России.
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