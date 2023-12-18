Правительство РФ одобрило лимит на перевод денег без открытия счета

0:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительственная комиссия одобрила законопроект, по которому в России будет введен строгий лимит на переводы денежных средств без открытия банковского счета.

Фото: "Monument of Transnistrian ruble" by eugene-r is licensed under CC BY 2.0.

По новым правилам без открытия банковского счета граждане РФ смогут перевести только сто тысяч рублей за одну операцию, сообщает РБК.

В случае, если необходимо перевести большую сумму, то плательщику необходимо пройти полную идентификацию личности.

По мнению Минфина, которое выступило одним из инициаторов новых правил, эти меры помогут уменьшить объемы вывода капитала из России.

Какие денежные переводы привлекают внимание налоговой?