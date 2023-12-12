Минсельхоз РФ ожидает в 2023 г рекордного урожая картофеля

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Минсельхозе РФ заявили, что ожидают по итогам 2023 года рост производства картофеля в России на 15%. Таким образом, по результатам текущего года он составит 8,4 млн тонн.

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По словам специалистов, такой объём станет максимальным за последние 30 лет. Как указал замминистра сельского хозяйства Андрей Разин, кроме того, в текущем году фиксируется позитивная динамика производства практически по всем направлениям. В том числе, по овощам РФ планирует повторить результат 2022 года, даже немного превысив его.

В то же время, сбор плодов и ягод ожидается в 1,7 млн тонн, что будет на уровне рекордного прошлого года.

"Если говорить о задачах, к 2030 году мы планируем нарастить объем производства овощей открытого грунта не менее чем на 10%, овощей защищенного грунта — порядка 15%, производство картофеля должно стабильно превышать порядка 7-9 млн тонн", — рассказал Разин в ходе круглого стола, который состоялся в Совете Федерации.