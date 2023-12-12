В Минсельхозе РФ заявили, что ожидают по итогам 2023 года рост производства картофеля в России на 15%. Таким образом, по результатам текущего года он составит 8,4 млн тонн.
По словам специалистов, такой объём станет максимальным за последние 30 лет. Как указал замминистра сельского хозяйства Андрей Разин, кроме того, в текущем году фиксируется позитивная динамика производства практически по всем направлениям. В том числе, по овощам РФ планирует повторить результат 2022 года, даже немного превысив его.
В то же время, сбор плодов и ягод ожидается в 1,7 млн тонн, что будет на уровне рекордного прошлого года.
"Если говорить о задачах, к 2030 году мы планируем нарастить объем производства овощей открытого грунта не менее чем на 10%, овощей защищенного грунта — порядка 15%, производство картофеля должно стабильно превышать порядка 7-9 млн тонн", — рассказал Разин в ходе круглого стола, который состоялся в Совете Федерации.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.