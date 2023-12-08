Доходы от нефтегазов сократились в бюджете РФ на 22,8% за 11 месяцев

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральный бюджет России за период с января по ноябрь 2023 года пополнился нефтегазовыми поступлениями в размере 8,22 трлн рублей, что на 22,8% меньше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает Минфин на своем сайте.

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Согласно документу, "доходы от нефтегазовых ресурсов составили 8 226 млрд рублей и сократились на 22,8% по сравнению с предыдущим годом из-за высокой базы сравнения, падения котировок нефти марки 'Юралс' в начале года, а также снижения цен и объемов экспорта природного газа".

Тем временем доходы, не связанные с нефтегазовым сектором, увеличились на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли отметки в 17,737 трлн рублей.

В предыдущий день цена российской нефти марки Urals упала ниже установленного потолка G7 в $60 за баррель впервые с июля, вызвавши это обвал мировых цен на нефть. Несмотря на недавнее решение ОПЕК+, включая Россию, сократить добычу в первом квартале 2024 года, стоимость Urals продолжает снижаться из-за дисконта по сравнению с эталонными сортами.



