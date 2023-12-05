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В Европе признали провал потолка цен на российскую нефть

1:15
Экономика » Сырье » Нефть

Потолок цен на российскую нефть провалился, следует из отчёта аналитиков финского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха CREA.

В Европе признали провал потолка цен на российскую нефть
Фото: eer.ru

С 5 декабря 2022 года действует ограничение цен на танкерную нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. Эту меру ввёл ЕС, поддержали страны G7 и Австралия.

В CREA упрекнули их в неспособности обеспечить неукоснительное исполнение санкций, благодаря чему Россия сумела найти "лазейку в нефтепереработке" в лице Индии. Там чёрное золото из РФ смешивается с другими сортами, перерабатывается и продаётся европейским потребителям по текущим рыночным ценам без каких бы то ни было ограничений.

По данным Центра, эффект от западного нефтяного эмбарго, поначалу весьма ощутимый для России, во второй половине года почти сошёл на нет.

Выводы финских аналитиков подтвердил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.

"Продаём, продаём [нефть], невзирая [ни на что], по более высоким ценам. Значит, провалилась [политика санкций], хотя будут зажимать", — похвастался он во вторник.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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