Дать на орехи – в России готовятся внести в Лесной кодекс новую норму

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сейчас ценные из-за своих полезных свойств семена практически полностью идут в Китай на переработку. Кедровый орех у сборщиков в России забирают перекупщики: без договоров и налогов. Предлагается выдавать лесные участки только предприятиям, имеющим мощности для переработки этого природного сырья на месте, а для частников установить нормы.

Фото: Вадим Савицкий

"Я думаю, что это целесообразно с точки зрения соблюдения экологических норм и с точки зрения развития внутренней переработки сырьевых ресурсов. Считаю, что это правильно. У нас, к сожалению, сложилась за предшествующий период очень сильная сырьевая зависимость. Мы выступаем на мировом рынке как поставщики необработанного сырья, сырой нефти, необработанной рыбы, лесных ресурсов. В последнее время запретили экспорт круглого леса. Я думаю, что это шаг в правильном направлении. И с остальными сырьевыми ресурсами надо принимать меры, которые бы способствовали переработке наших сырьевых ресурсов на нашей собственной территории. Это способствовало бы экономическому росту", — уверен эксперт Pravda.Ru, заведующий лабораторией исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Конкурировать с китайцами по стоимости готового продукта из кедрового ореха российские предприятия смогут, если создадут большой поток переработанной продукции, добавил специалист.