Украина окажется на грани катастрофы, если Киев решит перевести страну на военные рельсы, заявил экономист из Незалежной Алексей Кущ.
По его словам, резко упадёт поступление налогов в казну, а доля рынка потребления попросту обвалится.
"Любая попытка построить военную экономику закончится катастрофой буквально через несколько месяцев, потому что сначала прекратится поступление налогов, потому что резко упадёт потребление", — пояснил экономист журналистам.
Как подчеркнул эксперт, потреблять товары и услуги будет просто негде. Из-за непосильных налогов и расходов закроются точки общепита, развлекательные заведения и прочее.
Старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб 10 ноября во время атаки украинских морских дронов-камикадзе на одну из баз Черноморского флота в Крыму.