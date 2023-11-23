Эксперт Кущ: переход экономики Украины на военные рельсы закончится катастрофой

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украина окажется на грани катастрофы, если Киев решит перевести страну на военные рельсы, заявил экономист из Незалежной Алексей Кущ.

Фото: https://www.n-tv.de/politik/Demonstranten-gehen-auf-Greifswalds-Buergermeister-los-article23948908.html

По его словам, резко упадёт поступление налогов в казну, а доля рынка потребления попросту обвалится.

"Любая попытка построить военную экономику закончится катастрофой буквально через несколько месяцев, потому что сначала прекратится поступление налогов, потому что резко упадёт потребление", — пояснил экономист журналистам.

Как подчеркнул эксперт, потреблять товары и услуги будет просто негде. Из-за непосильных налогов и расходов закроются точки общепита, развлекательные заведения и прочее.

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