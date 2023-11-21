Глава Минфина Силуанов: без повышения ставки в России случится разгон инфляции

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов назвал способ избежать разгона инфляции в РФ. По его словам, он неизбежен без жёсткой бюджетной и денежной политики.

Фото: kremlin.ru

При этом министр обратил внимание, что в условиях санкционного давления проведение такой политики — процесс сложный. Однако без повышения ставки избежать разгона не удастся.

"Может быть, кому-то это и не нравится, что ставка повышается. Но нельзя сейчас раскручивать инфляционную спираль, поскольку это ударит по людям, по экономике, съест те доходы и завоевания, которых мы достигли в последние годы. Поэтому это тоже непросто. Нам, может быть, это не нравится, но это абсолютно правильно в нынешней ситуации", — объяснил Силуанов.

Кроме того, глава российского финансового ведомства считает ужесточение Центробанком РФ договора купли-продажи "абсолютно правильным в нынешней ситуации" решением.