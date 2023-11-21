Forbes: ВТБ возглавил рейтинг самых убыточных предприятий в России

Первое место среди компаний, понесших самые большие убытки по итогам прошлого финансового года занял банк ВТБ.

Фото: Telegram: Rich Russian Kids

"ВТБ, второй по величине банк в России, понес рекордные убытки в размере 612,6 миллиарда рублей и занял первое место в рейтинге", — говорится в материале журнала.

В руководстве этой финансово-кредитной корпорации ранее заявляли,, что пострадали от геополитических рисков сильнее, чем другие российские банки, по причине большей уязвимости к рискам санкций.

В целом топ-10 самых убыточных компаний России по версии Forbes выглядит следующим образом:

ВТБ;

Альфа-банк;

"Газстройпром";

Ozon;

ГТЛК;

"Сеть Связной";

"Русский уголь";

VK;

"Московский метрополитен";

"Почта России".

Издание обращает внимание на то, что из десяти самых убыточных российских предприятий шесть принадлежат государству или контролируются им, через доли в уставном капитале косвенно.

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