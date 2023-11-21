Первое место среди компаний, понесших самые большие убытки по итогам прошлого финансового года занял банк ВТБ.
"ВТБ, второй по величине банк в России, понес рекордные убытки в размере 612,6 миллиарда рублей и занял первое место в рейтинге", — говорится в материале журнала.
В руководстве этой финансово-кредитной корпорации ранее заявляли,, что пострадали от геополитических рисков сильнее, чем другие российские банки, по причине большей уязвимости к рискам санкций.
В целом топ-10 самых убыточных компаний России по версии Forbes выглядит следующим образом:
ВТБ;
Альфа-банк;
"Газстройпром";
Ozon;
ГТЛК;
"Сеть Связной";
"Русский уголь";
VK;
"Московский метрополитен";
"Почта России".
Издание обращает внимание на то, что из десяти самых убыточных российских предприятий шесть принадлежат государству или контролируются им, через доли в уставном капитале косвенно.
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