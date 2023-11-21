Торговля между Китаем и Тверской областью превысила $138 млн за полгода

3:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Объем товарооборота между Китайской Народной Республикой и Тверской областью в первой половине 2023 года превысил $138 млн, что подтверждает лидерство Китая в торговом взаимодействии региона со странами дальнего зарубежья. Эту информацию предоставила пресс-служба областного правительства, ссылаясь на результаты встречи губернатора Игоря Рудени и первого секретаря комитета компартии провинции Ляонин Хао Пэна в КНР.

Фото: CENTRE FOR STRATEGIC PLANNING

"Объём товарооборота между Тверской областью и КНР за последние два года увеличился более чем в 2,3 раза: с $100,3 млн в 2020 году до $232,9 млн в 2022 году. В первом полугодии 2023 года этот показатель уже превысил $138 млн. Китай в настоящее время занимает первое место в общем внешнеторговом обороте Тверской области со странами дальнего зарубежья", — отмечается в сообщении.

Пресс-служба также предоставила данные о структуре торговли между регионами: Тверская область экспортирует в КНР продукцию кожевенной промышленности, мясо птицы, изделия из меха, древесину, алюминий и его изделия, в то время как импортирует обувь, электромашины, товары химической промышленности и другие товары.

В ходе встречи 20 ноября губернатор Руденя и Хао Пэн обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между регионом и КНР. Руденя выделил важные направления партнерства, такие как строительная сфера, развитие образовательных программ, внедрение новых технологий и туристический обмен.

"Сегодня у нас есть долгосрочные перспективы для укрепления взаимовыгодных отношений в области экономики, социальной сферы, культуры, спорта и образования. Мы представили пакет предложений, который будет обсуждаться в рамках нашей бизнес-миссии", — подчеркнул Руденя, также пригласив Хао Пэна на 950-летие Торопца в 2024 году и посещение Ржевского мемориала Советскому солдату.

Хао Пэн, в свою очередь, выделил перспективные области сотрудничества, такие как промышленность, обмен в науке, образовании и культуре.

"В ходе нашего визита в Россию в этом году мы подписали ряд соглашений, включая торгово-экономические и гуманитарные. Я уверен, что ваш визит содействует развитию межрегионального сотрудничества и принесет конкретные результаты", — приводит пресс-служба кабмина его цитату.

В период с 20 по 23 ноября Тверская область проводит бизнес-миссию в КНР, в рамках которой планируется конференция по дружественному обмену и торгово-экономическому сотрудничеству с провинцией Ляонин 21 ноября. На мероприятии будет представлен инвестиционный потенциал региона, а также планируется посещение предприятий и инфраструктурных объектов в провинции.