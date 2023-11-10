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Экономист Латыпов: рост цен на авто разогнал инфляцию

1:14
Экономика

Экономист Родион Латыпов поделился данными о рекордных темпах инфляции в октябре и первой неделе ноября, отметив, что рост цен в 0,42% стал самым высоким в 2023 году. По его словам, это соответствует годовой инфляции в 17%, с учетом сезонной коррекции.

Экономист Латыпов: рост цен на авто разогнал инфляцию
Фото: Openverse by Dmitry Racer is licensed under CC BY-SA 4.0

Он выделил индексацию цен на легковые автомобили как одну из причин высоких темпов роста. С учетом этого фактора, динамика инфляции была бы более умеренной, составив 8% в годовом пересчете с учетом коррекции на сезонность. Эксперт подчеркнул, что эти цифры значительно превышают целевые значения Банка России в 4%.

Сергей Латыпов считает, что данные по инфляции за октябрь не так пессимистичны, как недельный рост цен, и предполагает, что пик текущих темпов инфляции был в сентябре, после чего они замедлились до примерно 10% в октябре. Он прогнозирует, что Банк России будет поддерживать ключевую ставку на высоком уровне, учитывая, что инфляция, хоть и замедляется, остается значительно выше целевых значений.

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Инфляция сильно разгоняется! Огромный рост цен в России в октябре 2023.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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