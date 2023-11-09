Финский курорт задолжал 1,3 млн долларов из-за отсутствия россиян

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Гостиничный комплекс Pajarinhovi на востоке Финляндии объявил себя банкротом из-за отсутствия российских туристов. Долги компании сегодня составляют 1,3 млн долларов, пишет местное издание Iltalehti.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Заявление о банкротстве поступило в районный суд финской области Северная Карелия. Директор комплекса Калле Кескимяки заявил, что до банкротства компанию довели пандемия коронавируса, рост стоимости электроэнергии и отток туристов из России.

Два последних обстоятельства напрямую связаны с политической ситуацией в мире, считает директор. Во-первых, РФ прекратила приграничное сотрудничество с Финляндией, в том числе и в части поставок электроэнергии. Во-вторых, в связи с санкциями Евросоюза для российских туристов были созданы существенные трудности с пересечением границы.

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