Госдума отложила на год вопрос о компенсации вкладов Союза ССР в Сбербанке

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Решение вопроса с компенсацией гражданам советских вкладов отложено до 1 января 2027 года. Ранее Госдума намеревалась рассмотреть соответствующий законопроект на год раньше — 1 января 2026 года.

Фото: скриншот

В двух словах: закон предполагает урегулирование обязательств по вкладам граждан, сделанным до 20 июня 1991 года. Также компенсация затрагивала вклады в организации госстрахования, открытые гражданами до 1 января 1992 года.

Законодательный акт носит официальное название "О базовой стоимости необходимого социального набора". На основании базовой стоимости и будет определен номинал одного долгового рубля. На базе этих расчетов и проведут восстановление сбережений граждан России.

Принятие закона приостанавливается каждый год, начиная с 2003 года. Причиной называется отсутствие источников финансирования. Так, в 2025 году для этого потребовались бы 62 триллиона рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Какая компенсация Вам положена если сохранилась советская сберкнижка