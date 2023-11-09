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Bloomberg: поставки российской нефти приблизились к максимуму за четыре месяца

1:17
Экономика

За четыре месяца поставки российской нефти почти достигли максимума. Уточняется, что ежедневно РФ отгружала из портов почти по 3,5 млн баррелей в день. При этом за последние четыре недели, до 5 ноября включительно, страна отгружала из своих портов по 3,48 млн баррелей в день. Об этом рассказывает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные собственного мониторинга.

Bloomberg: поставки российской нефти приблизились к максимуму за четыре месяца
Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

Отмечается, что такой уровень отгрузки сырья близок к максимальному. Основными покупателями российской нефти выступали Китай и Индия. По словам аналитиков, показатели экспорта растут, несмотря на сокращение добычи и поставок.

Наиболее высокие показатели фиксировались в апреле — мае 2023 года. Впоследствии началось снижение, которое достигло минимума в конце июля — начале августа. После объёмы отгружаемой нефти снова продемонстрировали рост. Например, сейчас показатель отгрузки сырья ниже, чем за период четыре недели ранее, то есть, до 22 октября, когда наблюдалось по 3,5 млн баррелей в день.

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Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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