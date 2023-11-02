Осторожность при выборе вкладов: что скрывается за высокими процентами

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и кандидат экономических наук, предупреждает, что важно осторожно подходить к вкладам с высокой процентной ставкой. Повышение ставок по вкладам в рублях может привести к появлению новых предложений и конкуренции между банками. Однако, несмотря на привлекательные условия, Петр Щербаченко советует внимательно читать договоры и не доверять всем предложениям.

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Алена Никитина, финансовый консультант, отмечает, что высокая процентная ставка может скрывать под собой несмотря на название "депозит" может включать в себя различные компоненты, включая инвестиции в страховые продукты. Это может привести к потере денег или получению гораздо меньшего дохода, чем ожидалось. Подчеркивается, что обещанный доход может быть предполагаемым, а не гарантированным.

Аналитики финансового маркетплейса "Выберу.ру" рассказывают, что проценты по депозитам будут расти до 15,5%-16% до декабря. Однако не все банки предлагают одинаковые условия. Например, Сбербанк предлагает 14%, в то время как Альфа-Банк, ВТБ, МТС Банк, Уралсиб уже подняли процентные ставки до 15%. Эксперты рекомендуют вкладчикам не закрепляться в одном банке и искать более выгодные предложения. В случае дальнейшего роста ставок, можно переложить деньги под более высокий процент, например, в Ренессанс Банке, Почта Банке или Банке "Открытие".

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