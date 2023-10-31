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МТС остается при своем мнении: отмена платы за раздачу интернета увеличит тарифы

1:09
Экономика

МТС остается на своей позиции и не соглашается с требованием Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об отмене платной раздачи интернета с мобильных устройств. Компания предупреждает, что уравнивание стоимости трафика приведет к повышению тарифов.

МТС остается при своем мнении: отмена платы за раздачу интернета увеличит тарифы
Фото: Wikipedia by http://www.mts.ru/ is licensed under Общественное достояние

ФАС ранее обязала крупных мобильных операторов России, включая МТС, отменить платную раздачу интернета с устройств. Орган утверждает, что такие действия операторов нарушают антимонопольное законодательство и создают невыгодные условия для абонентов.

В ответ на это МТС указывает, что их текущие тарифы предназначены для индивидуального использования трафика с мобильных устройств, в то время как для устройств, потребляющих больше трафика, существуют другие тарифы. Они считают, что уравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств вынудит операторов поднимать стоимость трафика для всех абонентов.

Исходя из этого, МТС предостерегает, что рядовые абоненты со смартфонами будут фактически платить за пользователей, активно раздающих трафик.

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МТС ввела плату за раздачу интернета? С 4 мая 2023? Рассказываю!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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