Экономист спрогнозировал курс доллара в 92-95 рублей к концу года

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

К завершению 2023 года доллар будет стоить порядка 92-95 рублей. Такое мнение высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Фото: openverse

Именно такой курс заложен в федеральный бюджет РФ на следующий год, пишет Газета.Ru.

"Российский федеральный бюджет на 2024 год сверстан, исходя из курса 92 рубля за доллар. Дальнейшее укрепление нацвалюты приведет к бюджетному дефициту, а как раз этого правительство РФ стремится избежать", — объяснил Перепелица.

Эксперт добавил, что именно с этой целью был издан указ, обязующий российских экспортёров продавать валютную выручку. Он позволяет правительству осуществлять регулирование объёма и сроков реализации валюты желаемым образом для недопущения снижения курса рубля.

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