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Экономист Зубец: курс доллара может опуститься до 80 рублей в течение полугода

2:53
Экономика

После введения механизма обязательной продажи иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами в течение полугода курс доллара может снизиться до уровня 80-85 рублей. Об этом сообщил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, Алексей Зубец, в беседе с URA. RU.

Экономист Зубец: курс доллара может опуститься до 80 рублей в течение полугода
Фото: "Money Roll - 0 Dollar Bills" by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил указ, обязывающий определенных российских экспортеров обменивать свою иностранную валюту на рубли. Эти меры направлены на стабилизацию курса рубля, а процент продажи валюты будет определен правительством.

"С точки зрения политики и предвыборных ожиданий курс может составить примерно 80-85 рублей за доллар. После выборов президента РФ в марте 2024 года систему, введенную Путиным, могут отменить или изменить. Но в ближайшие полгода это будет своеобразным предвыборным подарком избирателям. Дополнительные инструменты для укрепления рубля не требуются, этого будет достаточно." — объяснил Алексей Зубец.

Он также добавил, что пока не ясно, каким образом будет осуществляться механизм продажи валютной выручки правительством РФ.

"Непонятно, сколько заставят продавать. Если это будет какая-то мелочь, то и падение будет небольшим. Если заставят продавать четверть или больше четверти — а у нас выручка валюты около миллиарда долларов в день — то курс пойдет вниз достаточно быстро." — заявил Зубец.

Директор по стратегии инвестиционной компании "ФИНАМ" Ярослав Кабаков отметил, что дальнейшие прогнозы по курсу доллара будут возможны через неделю.

"Указ подписан, но основные параметры по объему репатриации выручки мы пока не знаем. Сейчас на рынке идет спекулятивная реакция: те, кто предполагал рост курса доллара, сейчас закрывают свои позиции. В ближайшей неделе мы будем искать равновесный курс, учитывая новые изменения." — отметил Кабаков.

Кабаков также отметил, что повышение инвестиционной привлекательности российской экономики оказывает положительное воздействие на рубль.

"В долгосрочной перспективе повышение инвестиционной привлекательности российской экономики и рубля гарантирует сохранность капитала и возможность конвертации российского рубля в иностранную валюту. Создание дополнительных преград по движению капитала, как заявил Центральный банк, в долгосрочной перспективе может привести к ослаблению рубля. Поэтому чем привлекательнее российская экономика для размещения капитала, тем более устойчив будет рубль." — заключил Кабаков.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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