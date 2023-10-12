ПСБ планирует организовать выдачу наличных в магазинах новых субъектов РФ

0:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банк "Промсвязьбанк" (ПСБ) планирует расширить свой сервис по выдаче наличных на предприятиях сферы торговли и услуг в различных новых регионах Российской Федерации. Как сообщили в пресс-службе банка агентству ТАСС, данный сервис уже запущен в Донецкой Народной Республике.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Ранее по указанию Президента Российской Федерации Владимира Путина было решено создать территориальные филиалы Банка России в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также преобразовать центральные и коммерческие банки в общества с ограниченной ответственностью и присоединить их к "Промсвязьбанку".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Об операциях картами ЦРБ в банкоматах ПСБ