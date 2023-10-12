Банк "Промсвязьбанк" (ПСБ) планирует расширить свой сервис по выдаче наличных на предприятиях сферы торговли и услуг в различных новых регионах Российской Федерации. Как сообщили в пресс-службе банка агентству ТАСС, данный сервис уже запущен в Донецкой Народной Республике.
Ранее по указанию Президента Российской Федерации Владимира Путина было решено создать территориальные филиалы Банка России в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также преобразовать центральные и коммерческие банки в общества с ограниченной ответственностью и присоединить их к "Промсвязьбанку".
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