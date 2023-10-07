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Аналитик Капитонов оценил роль России на газовом рынке Европы

2:09
Экономика

Россия по-прежнему имеет потенциал стать стабильным поставщиком газа на европейском рынке. Об этом заявил Сергей Капитонов, аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха", в интервью РИА Новости.

Аналитик Капитонов оценил роль России на газовом рынке Европы
Фото: Creativecommons

По мнению Капитонова, Европа активно стремится заменить трубопроводный газ из России долгосрочными контрактами на поставку сжиженного природного газа (СПГ) из США. Однако объемы этих поставок все равно остаются недостаточными.

Аналитик предполагает, что спрос на газ в Евросоюзе не снизится ниже 300 миллиардов кубометров в год. При этом неясно, каким образом европейские страны будут удовлетворять свои потребности в топливе. Капитонов считает, что, хотя Европа вероятно не вернется к долгосрочным контрактам с Россией, она может играть роль балансирующего поставщика.

В текущем году Россия может поставить в Евросоюз (без Турции, но с Балканами) примерно 27 миллиардов кубометров газа, оценил Капитонов.

Глава крупной нефтегазовой компании Италии Eni, Клаудио Дескалци, отмечает нестабильность ситуации на газовом рынке Евросоюза. Из-за уменьшения закупок российского газа европейцам приходится переходить на более дорогое СПГ, что вызывает колебания цен. Дескалци добавляет, что из-за дефицита в 150-160 миллиардов кубометров после ухода России с рынка Европе пришлось резко увеличить импорт СПГ. Спрос на нефть продолжает расти, достигнув 102 миллионов баррелей в день, и из-за нехватки газа в Европе увеличивается потребление угля.

Прогноз банка Morgan Stanley предполагает, что общий спрос на газ в Европе уменьшится на 15% от среднего уровня за последние пять лет. Обозреватель Bloomberg, Хавьер Блас, предупреждает, что европейские страны могут заплатить за избегание энергетического кризиса сильным спадом в производственном секторе и долгосрочной утратой экономического роста.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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