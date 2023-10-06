Испания почти на 50% увеличила поставки газа из России

2:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия в текущем году занимает третье место по объёмам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию. Такие данные обнародовала испанская энергетическая компания Enagas.

Фото: Creativecommons

С января по сентябрь 2023 года королевство закупило у РФ эквивалент 56490 ГВт⋅ч СПГ по сравнению с 38125 ГВт⋅ч за аналогичный период 2022 года, то есть на 48,2% больше, сообщает ТАСС.

То есть в этом году Россия вышла на третье место по объёмам поставок газа в Испанию. На первом и втором местах Алжир и США. Но это и неудивительно, поскольку эти страны традиционно поставляют в королевство наибольшие объёмы природного газа.

В июне этого года Россия стала первым по объёмам поставщиком газа в Испанию. В 2022 году количество приобретенного королевством СПГ из России выросло на 45% по сравнению с показателем 2021 года. В результате в 2022 году РФ заняла четвёртое место по объёмам поставок этого топлива в королевство после США, Алжира и Нигерии.

Ранее в посольстве России в Мадриде сообщили, что Испании экономически невыгодно отказываться от действующего с 2018 года крупного долгосрочного контракта между ПАО "Новатэк" и испанской компанией Naturgy, по которому цена на газ ниже рыночных котировок.

Потому поставки будут продолжаться и дальше. Отметим, что речь именно о поставках СПГ по морю, поскольку по трубопроводам газ из России в Испанию никогда не поставлялся.

Власти королевства периодически обращаются к компаниям страны с воззваниями о снижении или даже прекращении импорта СПГ из России. Но поскольку это не запрещено напрямую, сами компании это делать не спешат. Да и кто же откажется, коль скоро цена импорта по контрактам ниже рыночной.

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